Nina Derwael geniet op Gymgala: "Dat jaarlijkse momentje had ik wel gemist"

"Het is een beetje thuiskomen. Het is raar om hier twee jaar niet geweest te zijn", vertelt Nina Derwael aan Sporza. "Ik heb dit jaarlijkse momentje wel gemist. Het doet deugd om hier weer te staan."

Derwael mocht aan het enthousiaste publiek in Antwerpen ook haar olympische medaille van Tokio nog eens tonen. "Dat lag al een tijdje goed verstopt. Het was even geleden dat ik ze nog eens gezien had. Het is toch elke keer weer wakker worden uit een droom: "Die medaille is écht van mij"."

Ook haar brons van het recente WK had Derwael meegebracht. "Die medaille doet enorm veel deugd. Het is de bekroning van een overgangsjaar. Dat ik zelfs met weinig voorbereidingstijd nog tot de wereldtop behoor, is belangrijk voor mezelf en geeft me een goed gevoel richting volgend seizoen. Na de kerstdagen is het weer volle focus op het turnen."