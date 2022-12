Coach die kinderen van Filip en Mathilde leerde tennissen, wordt nieuwe topsportmanager Gymfed

Tom Moriau begeleidde de olympische vrouwenploeg naar de Olympische Spelen van Tokio van 2021.



Maar afgelopen zomer besliste hij om de turnwereld in te ruilen voor de triatlon. Sinds 1 september is Moriau Directeur Topsport bij Triatlon Vlaanderen.

De turnfederatie ging op zoek naar een nieuwe topsportmanager en kwam uit bij Ruben Neyens.

Neyens is een duizendpoot in de sport. De marathonloper gaf vroeger tot 3 keer per week tennistraining aan de kinderen van koning Filip en koningin Mathilde.

Neyens reisde ook de wereld rond om lezingen te geven aan tenniscoaches.

"Ik kijk ernaar uit om samen met het Gymfed-team onze sporters te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen", reageert Neyens.

"Onze missie is duidelijk, gymnasten laten excelleren als persoon en atleet richting medailles en top 8-resultaten op het WK, de World Games en de Olympische Spelen.”