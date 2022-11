"Together 2 Paris": Bekijk de reportage van (Paralympic) Team Belgium samen op stage in Turkije

Voor de 3e keer sinds 2019 trok het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) naar Belek in Turkije voor een eindejaarsstage. Voor de eerste keer werden ook de paralympische atleten uitgenodigd voor een stageperiode die de naam "Together 2 Paris" kreeg. Sporza was er enkele dagen bij onder de Turkse zon, bekijk hieronder de beelden van de uitgebreide reportage in Sporza Zondag.