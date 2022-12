Na de diskwalificatie, de triomf: Hanne Desmet pakt eerste WB-zege in Almaty: "Plannetje werkte"

Met veel overtuiging heeft Hanne Desmet in Almaty haar eerste wereldbekerwedstrijd shorttrack gewonnen.

Desmet zegevierde op de 1500 meter en verwees de Canadese Courtney Sarault en de Duitse Anna Seidel zo nadrukkelijk naar de tweede en derde plaats. Suzanne Schulting stond niet aan de start.

Daarmee revancheerde de 26-jarige rijdster zich voor de diskwalificatie die ze zaterdag in de finale van de 1000 meter had opgelopen. In haar onbegrensde dadendrang had de olympische derde toen Seidel opzijgezet om een podiumplaats te veroveren.

De Belgische shorttrackers waren in de matig gevulde Halyk Arena goed voor medailles van alle kleuren. Jongere broer Stijn (24), die al de tweede plaats op de 1500 meter op zak had, moest zich op de 500 meter tevreden stellen met de overwinning in de B-finale. Door zijn vierde plek in de halve finale was de weg naar de A-eindstrijd versperd.

Op die afstand werd Tineke den Dulk als vijfde in de kwartfinale uitgeschakeld. Maar zij had zaterdag na de bronzen positie van de gemengde aflossingsploeg al op het podium gestaan. Volgend weekend wordt in Almaty opnieuw om wereldbekerpunten geschaatst.



