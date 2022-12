Gedaan met spelen: 18 WorldTour-teams trekken naar Spanje voor decemberstage

Wie de sociale media van het peloton bestudeert, spot geen exotische vakantiekiekjes of smakelijke restaurantbezoekjes meer.

November ligt achter de rug, off-season is voorbij.

In het moderne wielrennen is die koersloze periode overigens nog een stukje beperkter dan vroeger, want nog voor de traditionele decemberstage zijn renners al in de weer met trainingstochten, zijsprongen op de MTB of op de piste en andere fitnessbezoekjes.

Niemand wordt de komende dagen namelijk graag geconfronteerd met een extra winterdonsje.

Maar nu december is aangeboord, wordt de trainingsarbeid en -intensiteit stelselmatig opgevoerd.

Dat doen de renners niet meer op hun eigen eiland, want de ploegen roepen hun coureurs in deze periode van het jaar samen.

Zo'n collectieve samenscholing is door praktische beslommeringen op andere tijdstippen tijdens het seizoen nagenoeg onhaalbaar.

Al is het niet uitgesloten dat (Zuid-)Amerikanen of Australiërs deze stage nog mogen laten schieten voor een verlengd verblijf in hun vaderland, wat tijdens het Europese seizoen een utopie is.