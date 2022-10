Van Aert en Pogacar wisselen van materiaalleverancier: waarom en wat zijn de gevolgen?

"Het draait om geld, niets anders dan geld"

Opschudding in wielerland aan het begin van deze week. Jumbo-Visma verruilt na 27 jaar zijn Japanse materiaalsponsor Shimano voor het Amerikaanse SRAM. Het bericht bleef lang onbevestigd, maar is ondertussen door meerdere bronnen aan onze redactie bevestigd.

Als bij wonder verscheen enkele dagen later het nieuws dat ook Team UAE zijn Italiaanse Colnago-fietsen niet meer zal uitrusten met de groepset (een mix van tandwielen, schakelaars, kettingen, etc.) van het ook al Italiaanse Campagnolo, maar zou kiezen voor Shimano.

"Het draait allemaal om geld, niets anders dan geld", vertelt een van onze ex-profs. "SRAM heeft Jumbo-Visma een bod gedaan dat ze niet konden weigeren. Maar als je wat dieper kijkt, dan zie je ook een ander verhaal."

"Jumbo-Visma rijdt momenteel op fietsen van het Canadese merk Cervélo. Die worden verdeeld door de Nederlandse mobiliteitsgigant PON die wereldwijd actief is en ook SRAM in zijn portfolio heeft."

"1+1=2, want op die manier hebben ze ook Cervélo groot gemaakt. SRAM wil gewoon zijn marktpositie wereldwijd versterken met successen in het wielrennen."