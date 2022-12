Stijn Desmet blinkt met zilver op WB in Almaty, gemengde aflossingsploeg pakt brons

De gemengde aflossingsploeg had zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale. Achter China veroverde het Belgische kwartet - Tineke den Dulk, Ward Petré, Hanne en Stijn Desmet - de 2e plek met een nieuw Belgisch record (2'39"154).

Die tijd konden ze in de finale niet nog eens klokken. Tot de voorlaatste ronde leken ze vast te zitten op de kansloze vijfde plek, maar in shorttrack kan het snel veranderen. Nadat de Italiaan Pietro Sighel in de laatste bocht onderuit was gegaan, bezorgde Desmet de aflossingsploeg het brons. De overwinning was voor Zuid-Korea, China werd tweede.

Desmet kon ook op de individuele nummers indruk maken. Op de 1.500 meter stormde hij ook vanuit het achterveld naar voren en veroverde hij het zilver. De Zuid-Koreaan Kyung-Hwan Hong won. Ward Pétré, die aan de A-finale was toegevoegd, eindigde als zesde.

In de finale van de 1.000 meter passeerde Hanne Desmet de streep als derde, maar ze liep een penalty op. Vlak voor de finish had ze op onreglementaire wijze de Duitse Anna Seidel ingehaald. De zege ging naar de Canadese Courtney Sarault.