Speelde Neymar nu wel of niet zijn laatste WK met Brazilië? "Wil niet overhaast beslissen"

Als het WK over 4 jaar in Mexico, de VS en Canada plaatsvindt, zal Neymar 34 jaar zijn. Nog altijd een stuk jonger dan jongens als Messi, Ronaldo en Modric, voor wie Qatar zonder twijfel de last dance is.

Maar Neymar liet voor de start van het WK verstaan dat hij het niet zo lang zou uitzingen. "Ik zal dit WK spelen alsof het mijn laatste is. Ik kan niet garanderen dat ik nog een Wereldbeker zal spelen. Misschien wel, misschien niet. Wie weet heeft de nieuwe coach andere plannen."

Na de uitschakeling tegen Kroatië krabbelde Neymar niet terug, al herhaalde hij wel dat de deur niet gesloten is. "Ik weet het echt nog niet. Het zou slecht zijn om nu te beslissen. Ik denk niet helder en wil niets overhaasten. We zien wel wat er komt."

Met 77 doelpunten is Neymar gedeeld topschutter aller tijden van Brazilië, samen met Pelé. Hij had hier 124 interlands voor nodig. Neymar is 1 jaar jonger dan Eden Hazard, die wel klare wijn schonk na het WK en zijn afscheid bij de Rode Duivels aankondigde.