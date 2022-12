Luis Enrique niet langer Spaanse bondscoach na WK-debacle, jeugdtrainer volgt hem op

"De coach slaagde erin om het nationale team sinds zijn komst in 2018 een nieuwe impuls te geven door een generatiewisseling door te voeren in het team", klinkt het in een statement.

Jeugdcoach De la Fuente is opvolger

Na het ontslag van Luis Enrique, maakt de Spaanse voetbalbond meteen de opvolger bekend: naamgenoot Luis de la Fuente. De voormalige beloftecoach van de Spaanse nationale ploeg.

"Hij presteert sinds zijn komst succesvol in de lagere categorieën van het nationale team. In 2015 werd hij met de U19 Europees kampioen. In 2018 was hij een goudenmedaillewinnaar op de Mediterrane Spelen met de U18."

"Vervolgens werd hij in juli 2018 benoemd tot U21-coach. Een jaar later, in 2019, werd hij met de beloften Europees kampioen in Italië. De coach is ook een Olympisch zilverenmedaillewinnaar op de Olympische Spelen van Tokio 2020."

Aan ervaring bij de Spaanse jeugd geen gebrek. Afwachten of jongens als Pedri (20) en Gavi (18) floreren onder De la Fuente.