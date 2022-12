Luis Enrique sakkert na Spaanse bibberavond: "Wist niet dat we 3 minuten uitgeschakeld waren"

"Japan maakte ons in 5 minuten helemaal af"

"In het voetbal zijn er geen goede of slechte kanten: er is enkel dat wat je verdient", sprak Luis Enrique filosofisch na de 2-1-nederlaag tegen Japan. De Spaanse bondscoach was teleurgesteld dat zijn team het zichzelf nog zo moeilijk maakte.



"Ik ben helemaal niet blij. We kwalificeren ons, maar de bedoeling was wel om groepswinnaar te zijn. Japan maakte ons in vijf minuten af, ze speelden ons gewoon helemaal uit verband."



"Tijdens de rust hadden we nog besproken dat Japan zou gaan aanvallen, maar we konden dat niet pareren. We stuikten in mekaar. Ze trapten drie keer op doel en scoorden twee keer. Ze hadden zelfs nog meer kunnen scoren. Ik heb vanavond niets om te vieren."