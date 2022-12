Spaanse pers treurend om zelfde demonen: "Spelers beginnen met angst aan penalty's"

Bij Marca vielen ze nog nét niet in slaap tijdens de wedstrijd tegen Marokko, waar Spanje "terugviel in de oude gewoonte van eindeloos passen zonder tot een schot te komen."

"Het Spanje van de duizenden passen" dat niet kan scoren

AS had het "over de grofheid van het voetbal dat Sarabia 2 keer de paal trof." Eerst in het ultieme slot van de verlengingen, daarna in de eerste penalty van de strafschoppenreeks.

Bovenal was er ergernis over "het Spanje van de duizenden passen, dat nog maar eens tegen de muur van de strafschoppen botste."





"Het grote fiasco van Spanje", zo kopte El Mundo. Het zag wel dat "Spanje 120 minuten lang dominant was tegen een tegenstander die veel minder was."

"Maar het kwam toch tot strafschoppen, waar de Spanjaarden doodsbang voor waren en ten onder in gingen. De Spaanse bond staat nu voor de beslissing of het door wil gaan met Enrique én of hij zelf nog verder wil gaan."