Vicewereldkampioen Ott Tänak verlaat Hyundai en keert terug naar oude stal

Ott Tänak kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen rally, waarna hij Toyota ruilde voor Hyundai.



Als ploegmakker van Thierry Neuville won Tänak dit seizoen 3 rally's, waaronder die van Ieper. Tänak werd vicewereldkampioen na de Fin Kalle Rovanperä. Ondanks die successen werd duidelijk dat Tänak niet altijd even gelukkig was bij zijn team.



Het was dan ook geen verrassing toen hij na afloop van de rally van Spanje zijn afscheid bij Hyundai aankondigde.

Volgend seizoen wil Tänak zijn geluk beproeven bij M-Sport, het team waar hij opgeleid werd.

"Ik heb bij M-Sport alle harde lessen geleerd en ervaring opgedaan om een toprijder in de WRC te worden", zegt Ott Tänak.



"Sinds ik wereldkampioen ben geworden, heb ik die titel niet kunnen verdedigen. Ik zal pas vrede met mezelf kunnen hebben als ik dat nu wel kan doen."