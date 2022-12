FIA keurt auto's van Feryn Sport af, geen 14e Dakar voor Koen Wauters: "Niemand had dit zien aankomen"

Omdat het team in september zelf een keuring had laten doen door Dakar-organisator ASO, waarbij de auto's - die 10 jaar geleden meededen in Zuid-Amerika - goedgekeurd werden. "Onze Toyota's zijn naar rallynormen oudjes", legt Koen Wauters uit. "Elk jaar, zelfs elke maand komen er nieuwe evoluties. Om een goed beeld te krijgen of onze wagens wel conform de reglementen zouden zijn, vroegen we enkele maanden geleden een pré-keuring aan bij organisator ASO." "In september kwam een controleur van ASO naar ons atelier. Na een grondige inspectie bevestigde hij dat onze wagens conform de reglementen waren. En dus werden de laatste voorbereidingen aangevat en kon het finale testwerk beginnen."

"Kregen 48 uur om veiligheidskooi aan te passen"

Sinds begin dit jaar is de Dakar de openingswedstrijd van het WK-rallyraid. "En een wereldkampioenschap wordt georganiseerd door de FIA", verklaart Wauters vanuit de Zuid-Franse havenstad, waar het richting Jeddah in Saudi-Arabië moest gaan.



"De Dakar, georganiseerd door ASO, is een onderdeel van het WK en dus hebben de inspecteurs van de FIA het laatste woord. Wij botsten op één controleur die maandag hardnekkig al onze argumenten en de pré-keuring van ASO resoluut van tafel veegde."



"We kregen 48 uur om onze veiligheidskooi aan te passen naar de reglementen van de FIA. Na 2 dagen bijna dag en nacht werken boden we ons op woensdag opnieuw aan om dan een finale "non" te krijgen."



Tussen 1996 en 2022 nam de zanger van Clouseau 13 keer deel aan de Dakar. De Dakar 2023 had zijn 14e moeten worden. Zover komt het dus niet. De ontgoocheling bij ieder teamlid is immens.



"Dit had niemand zien aankomen, zeker niet nadat ASO bevestigde dat de wagens in orde waren. De wagen van Nicola Feryn en Kurt Keysers werd wel toegelaten tot de Dakar Classic. Maar daar hebben we voor bedankt. Samen uit, samen thuis."



"We zijn en we blijven "Dakaristen", dat sowieso. We zullen zien wat de toekomst brengt."



De 45e editie van de beroemde woestijnrally vindt van 31 december tot 15 januari plaats. Saudi-Arabië is sinds 2020 het racetoneel. Van 2009 tot 2019 was Zuid-Amerika de place to be. Daarvoor ging het (meestal) van Parijs naar Dakar, de hoofdstad van Senegal.