Rally van Ieper niet meer op WK-kalender, Mexico en Chili keren terug

Door de coronacrisis maakte de Rally van Ieper de voorbije twee seizoenen deel uit van het WK, maar voor de organisatie was het onbetaalbaar om die status langer vol te houden. In 2023 telt de wedstrijd opnieuw meer voor het Belgisch kampioenschap en Brits kampioenschap.

Zoals de traditie het wil, wordt eind januari in de rally van Monte Carlo het startschot gegeven voor het WK. Daarna volgt de enige echte sneeuwrally in Zweden.

Voor het eerst sinds de coronacrisis is de Rally van Mexico opnieuw opgenomen in het kampioenschap. In maart 2020 was het de laatste rally vooraleer wereldwijd de pauzeknop werd ingedrukt.

De Rally's van Kroatië, Portugal en Sardinië zijn vaste waarden en zijn opnieuw opgenomen in het kampioenschap, net zoals dat het geval is voor de Safari Rally. Eind juli wordt de Rally van Estland gereden, gevolgd door de Rally van Finland.

Begin september vindt de Rally van Griekenland plaats, waarna het hele circus opnieuw de grote plas oversteekt naar Chili. Die rally werd voor het laatst in 2019 gereden. De editie van 2020 werd geschrapt vanwege de toen heersende politieke onrust.

Nieuw op de kalender is de Rally van Centraal-Europa, die in drie dagen tijd drie landen aandoet: Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland. De zuidoostelijke Duitse stad Passau is de uitvalsbasis voor de asfaltrally. In Japan wordt het kampioenschap afgesloten.