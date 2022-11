Thierry Neuville blijft kopman bij Hyundai: "Hebben sterke en ervaren rijders"

Thierry Neuville kende een moeilijk seizoen, gekruid met tal van technische problemen en enkele stuurfouten. De Belg moest uiteindelijk vrede nemen met 2 WRC-zeges dit seizoen, in Griekenland en in de slotrace in Japan.

"We kunnen vol goede moed en met de nodige motivatie naar volgend seizoen kijken, wetende dat we sterke en ervaren rijders hebben", blikt Neuville vooruit op volgend jaar.

"Esapekka is een geweldige aanwinst voor ons team en ik weet zeker dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan onze missie. Het is ook leuk om Craig terug te hebben, die een derde auto deelt met Dani. Het is een goede combinatie van bekende gezichten en nieuw bloed, die ons zeker een nieuwe impuls zal geven aan het begin van een nieuwe campagne."

"De teamgeest is echt een belangrijke waarde bij Hyundai Motorsport, waarbij alle leden van het bedrijf bijdragen aan onze doelstellingen. Met onze line-up zijn we nu in goede vorm op weg naar een nieuw kampioenschapsjaar."