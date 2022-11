Rallywereld weer in rouw: lokale rijder Bruno Blaise komt om in Rallye des Crêtes

Het ongeval gebeurde in de 3e en laatste klassementsrit van de 27e editie van de Rally des Crêtes. "De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse, maar jammer genoeg is Bruno Blaise aan zijn verwondingen overleden", meldde de organisatie.



De burgemeester van Malmédy, Jean-Paul Bastin legt uit wat er gebeurd is: "De rijder verloor in een bocht de controle over de auto en crashte op een gevel."



"De rijder overleed ter plaatse. Zijn corijder werd met een helikopter naar het ziekenhuis gevoerd. Hij is gewond, maar zou niet in levensgevaar verkeren."



"Voor onze stad is dit een dubbele klap. Deze rally is normaal altijd een groot feest, maar na deze 27e editie zijn we in rouw."





"Bovendien reed Bruno voor eigen volk. Hij had een carrosseriebedrijf in deelgemeente Ligneuville en was erg gekend in Malmédy."



Blaise kende de wedstrijd en de wegen goed, hij won de ASAF-rally zes keer.





Het ongeluk komt er 2 weken nadat er in de Condroz Rally twee jonge toeschouwers om het leven gekomen waren, toen een rallywagen van de baan ging.