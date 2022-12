22 Belgen aan de start van "een van de meest veeleisende edities" van Dakar Rally

De rally, goed voor 8.549 kilometer waarvan ongeveer 5.000 tegen de chrono, vertrekt op 31 december vanaf de oevers van de Rode Zee om op 15 januari de Arabische Golf te bereiken.

"Het worden meer dan twee weken avontuur in het zand, in het teken van extreem uithoudingsvermogen, met meer duinen in de klassementsproeven", klinkt het.

Tijdens de eerste week, die gekenmerkt wordt door klassementsproeven van meer dan 400 km, gaan de rijders noordwaarts naar de archeologische site van Al-Ula met lastige rotspartijen, voor Ha'il, waar ze twee lussen zullen afleggen, die rijk zijn aan canyons en "zandbergen".

Na een pauze in Riyad op 9 januari stort de rally zich op het Lege Kwartier, een woestijn van veranderlijke zandduinen in het zuiden van Saudi-Arabië. De wedstrijd eindigt op 15 januari in Dammam met een klassementsproef op het strand.