Belg Amaury Cordeel zet een stapje hogerop in de Formule 2

De 20-jarige Amaury Cordeel, een telg van de Belgische bouwgigant Cordeel, beleefde afgelopen seizoen zijn vuurdoop in de Formule 2 bij het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. Daar eindigde hij sterk, met 4 toptienplaatsen in de laatste 5 races.

Volgend seizoen gaat Cordeel aan de slag bij Virtuosi Racing, waar hij ploegmaat wordt van Jack Doohan, de zoon van de Australische motorsportlegende Mick Doohan. Doohan junior werd afgelopen seizoen 6e in het kampioenschap en won 2 races.

"Ik ben heel blij en dankbaar dat ik volgend seizoen bij Virtuosi mag racen", zegt Cordeel, die dit jaar 17e werd in het F2-kampioenschap. "Virtuosi is een van de topteams. Hier kan ik groeien. Samen kunnen we mooie dingen bereiken."