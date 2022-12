Na 3 WK-trauma's: Schaart Japan zich vandaag voor het eerst bij de laatste 8?

Wie een blik werpt op de WK-geschiedenis van Japan ziet het meteen: een grote leegte. Van 1930 tot 1994: niets.

15 opeenvolgende WK's bleef het stil rond het Japanse voetbal op het wereldtoneel.

Maar rond de eeuwwisseling veranderde er iets, want sinds 1998 zijn ze steevast van de partij. Hoogtepunt was ongetwijfeld het WK in 2002, dat werd georganiseerd in eigen land (en in Zuid-Korea).

Maar wie meedingt naar de wereldbeker, deelt ook onvermijdelijk in de klappen.

De Japanners schopten het drie keer tot in de knock-outfase, maar moesten telkens het toernooi verlaten in de achtste finales. De ene uitschakeling al traumatischer dan de andere, met de verlossende treffer van Chadli in 2018 als hoogtepunt/dieptepunt.