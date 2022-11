Op naar een nieuwe Japan-België in de 1/8e finales? "2018 was een nachtmerrie"

Daniel Schmidt stelt Japan voor

Mission (im)possible?

Het zal sommige mensen verrassen, maar Japan is ondertussen een vaste waarde op het WK. Voor de zevende keer op een rij zijn ze erbij.

In een land waar voetbal jaar na jaar aan populariteit wint, is de droom van de fans om voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales van het WK te halen.

Maar...

Veel fans verslikten zich bijna in hun sake (traditionele drank) toen de loting bekend werd. Groep E is de enige groep waar twee traditionele grootmachten uit Europa samen gebracht werden: Spanje en Duitsland. Costa Rica is de derde tegenstander voor Japan.