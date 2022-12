De vergeten positieve noot uit België-Kroatië: "De tactiek van Martinez klopte perfect"

"Martinez scoorde goede punten met zijn "kerstboom""

"De Belgen speelden met een viermansverdediging, met drie spelers ervoor die heel veel moesten lopen en met De Bruyne en Trossard in steun van Mertens. We noemen dat een kerstboom (door de 4-3-2-1-vorm, red.) ."

Maar onze analisten in Villa Sporza benadrukten dat het niet allemaal negatief hoeft te zijn. "De tactiek van Martinez was een goede keuze", vond collega-trainer Hein Vanhaezebrouck. "Hij heeft goede punten gescoord."

Goede wisselstrategie en een goede De Bruyne

Ook de vaak bekritiseerde vervangingen van Martinez konden nu op bijval rekenen. "De keuze om Lukaku pas na de rust te brengen was volkomen terecht. Na de rust kon Trossard de ruimtes niet meer belopen, maar daar had Martinez op gerekend, want toen is hij beginnen te vervangen."



Tenslotte had ook Kevin De Bruyne baat bij de tactische ingreep van Martinez. De Belgische draaischijf kwam tegen Canada en Marokko helemaal niet uit de verf, maar speelde tegen Kroatië een prima partij.



"Deze opstelling was in het voordeel van De Bruyne, omdat hij minder moest meeverdedigen en bovendien altijd aanspeelbaar was in de omschakeling", zag Vanhaezebrouck.



De Bruyne kon ook nog op lof rekenen van Steven Defour. "Hij was heel goed", vond hij. "Elke pass die hij vooruit gaf, was gevaarlijk. Daarom was de keuze voor Mertens ook goed, omdat hij de gaten kon trekken die Kevin nodig heeft. De Bruyne is een meester in de ruimtes zoeken, dat deed hij fantastisch, alleen ontbrak de kers op de taart."