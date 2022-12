Gert Verheyen na ontslag Martinez: "Na een mislukt toernooi was het helemaal op"

Roberto Martinez kondigde zijn ontslag aan op de persconferentie. Een logische keuze? "Ja. Je moet rekening houden met chemie in een kleedkamer en relatie met spelers. Maar ook de mening van het volk en de pers is belangrijk. Als het daar op is, is een ontslag een logisch gevolg."

"Ik ben ontgoocheld, natuurlijk", zucht ook Gert Verheyen. "Ook ik heb liever dat ze doorgaan en dat had ook gekund. Het is een mislukt toernooi, anders kan je dat niet noemen."

Wie moet de nieuwe bondscoach van de Belgen worden? "Dat is moeilijk om te zeggen. Eerst moeten we eens kijken naar wie wil. Maar ik denk dat heel veel internationale topcoaches ons land wel willen coachen."

"Het kransje beschikbare Belgen is klein. De enige die vrij is, is Preud'homme. Het is tijd om door te selecteren. Dat is makkelijker voor iemand die nieuw is. Een jonge trainer die hier instapt, zie ik niet gebeuren."

De nieuwe trainer moet voor een nieuwe flow zorgen bij de Duivels. "We hebben geen wedstrijden gewonnen op karakter. Niet dat ze niet hun best doen, maar je ziet niet echte strijd en tackles."



"Of we op hetzelfde niveau kunnen blijven - fietsend door kwalificaties - zal nog maar de vraag worden. Daar mogen we niet van uitgaan. Helemaal terug naar "mathematisch kan het nog" zullen we niet gaan", concludeert onze analist.