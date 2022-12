Cultheld Evaldas Siskevicius stopt met koersen: "Parijs-Roubaix heeft mijn leven voor een stuk veranderd"

"Parijs-Roubaix heeft mijn leven veranderd."

Evaldas Siskevius reed zich 4 jaar geleden in de harten van de wielervolgers door zijn ongelooflijke tocht in Parijs-Roubaix.



De Litouwer van Delko-Marseille was achteropgeraakt, in de steek gelaten door de bezemwagen en sprong op een takelwagen om zichzelf te depanneren.

Toen Siskevicius als allerlaatste Roubaix bereikte, stond hij voor een gesloten Vélodrome. De organisatie had sympathie voor de dappere Litouwer en opende de poort zodat Siskevicius zijn rondje nog kon afwerken op de mythische piste.

"Tot op vandaag word ik nog aangesproken over die Parijs-Roubaix. Ik ben blij dat ik dat ik toen een mooi verhaal heb kunnen brengen in de wielersport", vertelt Siskevicius.

"Die tocht typeerde ook mijn karakter. Iemand die nooit opgeeft en koste wat kost zijn doel wil bereiken."

Het jaar nadien dokkerde de Litouwer zowaar met de besten mee op de kasseien van de Hel. Siskevicius eindigde 9e. "Daar ben ik nog een pak trotser op dan mijn Roubaix-tocht van het jaar daarvoor."