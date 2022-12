Johan Museeuw treurt om Rebellin: "Op Mallorca lachte hij dat we allebei niet konden stoppen met fietsen"

"In het voorjaar maakte ik op Mallorca nog 2 keer een fietstochtje met Rebellin. "We hebben dezelfde ziekte, we kunnen allebei niet stoppen met fietsen", lachte hij."

Johan Museeuw kent Davide Rebellin al 30 jaar. In 1993 en 1994 waren ze ploegmakkers bij GB-MG.

"Davide kwam toen samen met zijn broer Simone over naar de profs. Ze waren wat schuchter en stonden het liefst op de 2e of 3e rij."

"Rebellin was niet de typische Italiaan, die taalvaardig was en veel handgebaren maakte. Hij schoof wel mee aan tafel 's avonds, luisterde vooral en dronk een glaasje mee. Maar het bleef ook bij één glaasje. Dat was zijn levensstijl: sober zijn."