Davide Rebellin (51) komt om het leven na ongeval met vrachtwagen

30 jaar reed Davide Rebellin rond in het profpeloton. Pas afgelopen oktober stopte hij met koersen in de Giro del Veneto. En dat op zijn 51e. En ook tijdens zijn prille pensioen bleef hij fietsen, maar vandaag kende zijn trainingstocht een fatale afloop.

Iets voor de middag, zo melden lokale Italiaanse kranten, werd Rebellin in het stadje Montebello Vicentino aangereden door een vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar Rebellin kon niet meer geholpen worden.

De vrachtwagen zou vluchtmisdrijf gepleegd hebben, al is niet duidelijk of de chauffeur wel iets van het ongeval gemerkt heeft. De bestuurder wordt nog gezocht.



Enkele uren later bevestigde ook zijn ploeg, Work Service Vitalcare Vega, zijn overlijden. "Liefste Davide, blijf trappen, met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als altijd", klinkt het in een boodschap. "Dit is niet hoe we ons de toekomst samen hadden voorgesteld en het is niet eerlijk. Op dit moment blijft alleen veel pijn over. Je was een kampioen en een voorbeeld voor ons allemaal."

De wielerwereld is uiteraard in rouw. Tijdens zijn lange carrière won Rebellin onder andere de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in hetzelfde jaar (2004). Ook Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico staan op zijn erelijst.

Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking behaalde Rebellin zilver in de wegrit, maar die medaille moest hij later weer inleveren toen bleek dat hij positief had getest op doping. Dat kostte hem twee jaar schorsing.