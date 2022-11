De man die niet kon stoppen met fietsen: Davide Rebellin, het "paterke" dat niet altijd heilig was

Rebellin ligt meestal 11 uur lang in bed: "Van 21 uur tot 8 uur. Op die manier rust ik goed uit en herstelt mijn lichaam goed", vertelde de Italiaan daar zelf over.

Davide Rebellin was een buitenbeentje in het peloton. Niet alleen door zijn ellenlange carrière, maar ook door zijn levensstijl.

"Hij is een beetje gek. Hij leeft als een monnik en is mentaal ongelooflijk sterk."

Davide Rebellin werd in prof in 1992.

Ardennen-trilogie en dopingmiserie

Davide Rebellin begon te koersen in 1992, het geboortejaar van Jasper Stuyven, Thibaut Courtois en Neymar.

In 2004 liet hij alle monden openvallen door op zijn 33e in dezelfde week de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik Bastenaken-Luik te winnen.

Slechts 4 renners realiseerden datzelfde kunststukje: Ockers (1955), Merckx (1972), Argentin (1991), en Gilbert (2011).

Toen de doorwinterde Italiaan op zijn 38e een dopingschorsing van 2 jaar kreeg, leek het einde carrière.

Rebellin liep tegen de lamp tijdens de Spelen in Peking 2008, waar hij zilver won in de wegrit na Samuel Sanchez.

"Het paterke was dan toch niet zo heilig", klonk het toen. "Paterke" was de bijnaam die Rebellin al in zijn jeugdjaren kreeg omdat hij vroeger misdienaar was.