Crosscup in Roeselare past zwaar parcours aan in hoop op grotere EK-selectie

De veldlopers hebben geen tijd om zondag naar de Rode Duivels te kijken, want in Roeselare proberen ze een EK-ticket te bemachtigen. Dat EK wordt op 11 december gelopen in Turijn.

Door de natte weersomstandigheden krijgen de lopers wel een ander parcours voorgeschoteld. Bij hevige regen wordt een deel van het parcours vaak erg zwaar, maar dit keer sneuvelt er een strook. Dat moet de omloop lichter en sneller maken.

Het doel? Een zo grote mogelijke selectie Belgen naar het EK sturen.

"Ik heb de resultaten van vorig jaar nog eens bekeken, ook een zware editie", vertelt parcoursbouwer Jos Van Roy. "En het viel op dat het verschil tussen de winnaar en de nummer vier veel groter was dan bij een droge editie." En dat verschil is plots belangrijk door de nieuwe selectiecriteria voor het EK. Die kwamen er na de heisa van vorig jaar.

De eerste Belg zondag, mag automatisch naar het EK. Maar de atletiekfederatie kan er ook voor kiezen om de eerste 4 Belgen bij de mannen en/of de vrouwen te sturen. De voorwaarden zijn daarbij dat een van de lopers in die top 4 ook in de top 35 met Europese prestaties van het jaar staat op de 5.000m, 10.000m, 3.000m steeple of de marathon staat én dat het verschil zondag tussen de winnaar en de 4e niet groter is dan 40 seconden bij de mannen en 55 seconden bij de vrouwen. Ook een gemengde ploeg is een optie.

"Ik hoop door de aanpassingen aan het parcours de lopers dus te helpen om het EK te halen."