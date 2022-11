IFAM Gent Indoor keert in 2023 terug als internationale meeting op atletiekkalender

In het post-olympische jaar 2022 koos de organisatie van de IFAM Gent Indoor ervoor een sabbatjaar in te lassen, maar de meeting keert in 2023 dus terug op de kalender. De topsporthal in Gent wordt op 4 februari het decor voor de internationale atletiekmeeting.

Met Noor Vidts heeft de organisatie al een publiekstrekker weten te strekken. De indoor wereldkampioene op de vijfkamp zal in Gent aantreden op een unieke driekamp.

Het deelnemersveld zal de komende weken wellicht nog flink uitgebouwd worden, want Gent is voor veel atleten een ideale kans om zich al eens te testen voor het EK indoor, dat een maand later plaatsvindt in Istanbul (Tur).

"FAM Gent Indoor maakt deel uit van de prestigieuze World Indoor Tour, het circuit van de belangrijkste internationale atletiekmeetings", klinkt het bij de organisatie.

"Aan dit circuit zijn de belangrijke “placing scores” verbonden in functie van de wereldranglijst, het nieuwe criterium om zich te plaatsen voor internationale kampioenschappen."

"Bovendien is er ook een prijzenpot van 12.000 euro voorzien voor de atleten. We danken dan ook uitvoerig onze partners om dit project rond te krijgen."