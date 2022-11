Kenia boven in de marathon van New York, de laatste prestigieuze van 2022

De marathon in de straten van New York was de laatste prestigieuze marathon van het jaar. De vraag was of de Keniaanse overheersing bij de mannen doorbroken zou worden.

Neen, dus. Evans Chebet haalde het met een chrono van 2u08'41". De 34-jarige Keniaan eindigde 13 seconden voor de Ethiopiër Shura Kitata. De Nederlander Abdi Nageeye, die de zilveren medaille behaalde op de Spelen in Tokio, stond als derde op het podium.

6 op 6 dus voor Kenia. Tweevoudig olympisch kampioen Eliud Kipchoge won in Tokio (6 maart) en Berlijn (25 september), Evans Chebet haalde het in Boston (18 april) en New York, Amos Kipruto won in Londen (2 oktober) en Benson Kipruto in Chicago (9 oktober).

Het is voor het eerst dat een land een grandslam realiseert sinds het mondiale circuit in 2013 werd uitgebreid met de marathon van Tokio.

Bij de vrouwen triomfeerde de 28-jarige Sharon Lokedi bij haar debuut over 42,195 kilometer. Ze finishte in 2u23'30" in Central Park en was zo 7 seconden sneller dan de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter. Wereldkampioene Gotytom Gebreslase uit Ethiopië vervolledigde het podium.