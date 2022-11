Jonge zwemtalenten Lebrun en Vanotterdijk in Belek: "Moeilijk om één hoogtepunt uit dit seizoen te kiezen"

Roos Vanotterdijk en Tatyana Lebrun zijn twee jonge Belgische zwemtalenten van 17 jaar. Beiden zijn aanwezig op de BOIC/BPC-stage in Belek, in Turkije. De ene is een olympische zwemster, de andere een paralympische. Ze hebben het voorbije jaar weer de nodige stappen gezet en nemen die mee naar 2023.

Tatyana Lebrun: "Heb leren omgaan met stress"

Tatyana Lebrun heeft een belangrijk jaar achter de rug. De para-zwemster was er vorig jaar, op haar 16e, al bij op de Paralympische Spelen in Tokio, maar dat avontuur eindigde in een ontgoocheling. "Er is veel veranderd dit jaar", blikt Lebrun terug. "Ik ben van trainer veranderd." Ze wordt nu omkaderd door Philippe Midrez, de technisch directeur van de Franstalige Zwemfederatie.



“Dat wilde ik zelf, want ik zat voorheen bij een amateurclub en niemand wilde me vergezellen bij competities. Ik was vooraf een beetje bang, maar ik heb mijn persoonlijke record op de 100 meter schoolslag dit jaar met 2 seconden kunnen verbeteren. En dat leverde een WK-medaille op. Ik heb bovendien geleerd om te gaan met stress."

Volgend jaar is er opnieuw een WK en de eerste twee plaatsen geven recht op een deelnamebewijs voor de Spelen in Parijs. Tatyana Lebrun, para-zwemster

De bronzen medaille op het WK in Madeira is een bron van motivatie voor de zwemster uit Luik.



"Volgend jaar is er opnieuw een WK en de eerste twee plaatsen geven recht op een deelnamebewijs voor de Spelen in Parijs. Als ik niet bij de top 2 eindig, maar wel het minimum zwem, bezorg ik België een ticket, maar is dat niet rechtstreeks een ticket voor mij."

Haar eerste Spelen vorig jaar werden een afknapper. "Ik was nog een kind, en eigenlijk ben ik dat nu nog", glimlachte ze.



"Ik wilde in Tokio genieten, maar ik had onvoldoende gerust en was voor mijn race heel zenuwachtig. Ik bleef uiteindelijk 7 seconden boven mijn persoonlijk record. Het was jammer, maar ik heb geen spijt van mijn deelname. In Parijs moet het beter." Het was voor Lebrun en de andere paralympische atleten de eerste kennismaking met de BOIC-stage in Belek. "De faciliteiten zijn geweldig", zei ze nog. "Ik zou graag een zwembad als hier in België hebben. De fitnesszalen zijn ook heel mooi. De sfeer tussen de atleten is zeer goed. Iedereen mengt zich onder elkaar. Je zou zeggen dat je op de Spelen bent."

Roos Vanotterdijk: "Ik concentreer me op mezelf"

Naast een finale op de 100m vlinder tijdens het EK in Rome pakte Vanotterdijk twee Belgische kampioenschapstitels in groot bad en vijf in klein bad. Ook op het EK voor junioren in Roemenië behaalde ze vijf medailles, daarbij een gouden medaille op de 100m vlinder. "Het is moeilijk om één hoogtepunt uit dit seizoen te kiezen", verduidelijkt de waterrat uit Limburg. "De week op het EK voor junioren was uitstekend, niet alleen

de resultaten, maar ook de sfeer met het team." De grote belofte van het nationale zwemmen blijft wel met beide voetjes op de grond. "Ik denk eigenlijk weinig aan de verwachtingen van buitenaf. Ik denk alleen aan mezelf. Dat de resultaten er zijn, geeft me vertrouwen." "Mijn EK bij de senioren was zeer positief. Dat geeft aan dat ik daar thuishoor en ik wil mij nog meer bewijzen."

Ik denk eigenlijk weinig aan de verwachtingen van buitenaf. Ik denk alleen aan mezelf. Roos Vanotterdijk, zwemster