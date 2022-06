Tatyana Lebrun verovert op WK parazwemmen brons op 100 meter schoolslag

Tatyana Lebrun was de eerste Belgische die in competitie kwam op de 100 meter schoolslag (SB9), haar favoriete wedstrijd.

Nadat ze in de reeksen haar persoonlijk record verpulverde had (1'18"45), zwom ze naar het brons in haar eerste WK-finale.

Met een chrono van 1'18"90 mocht ze mee op het podium met de Nederlandse Lisa Kruger en de Australische Keira Stephens.

De zwemster van Sankt Vith opent met haar bronzen plak de medailleteller voor Paralympic Team Belgium.

Het is de eerste Belgische medaille in het G-zwemmen sinds de wereldkampioenschappen in 2017. Toen wonnen Aymeric Parmentier, Céline Deleuze en Yannick Vandeput drie bronzen medailles.