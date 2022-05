Louis Clincke wint WB para-cycling in Duitsland en zet teller voor België op 7 medailles

Maxime Hordies, Tim Celen en Jean-François Deberg hadden dit weekend al getriomfeerd in hun klasse en dus kon Louis Clincke niet achterblijven in de C4-categorie.

Na 52 kilometer sprintten 8 renners om de zege in Elzach, een sprint die vlot gewonnen werd door Clincke, voor de Slovaak Kuril en de Italiaan Pittacolo.

Als we ook de medailles in de tijdritten meerekenen, sluiten de Belgen hun week in Duitsland af met 7 medailles.