BEKIJK: Iraanse spelers steunen protesten in thuisland en zingen volkslied niet mee

Statement tijdens volkslied

In Iran woeden al weken grote protesten. Die begonnen medio september nadat de 22-jarige Mahsa Amini was gestorven na een arrestatie door de zedenpolitie.

De Iraanse spelers hielden tijdens hun volkslied de lippen stijf op mekaar: een niet mis te verstane boodschap in steun van de protesten thuis. De Iraanse fans in het publiek staken ondertussen spandoeken de lucht in en lanceerden een fluitconcert.

Moeten spelers sanctie vrezen?

Zondag had de kapitein van de Iraanse nationale voetbalploeg, Ehsan Hajsafi, in Iran al zijn medeleven betuigd aan de families van slachtoffers. Hij zei ook dat de omstandigheden in zijn land niet goed waren en dat de bevolking niet gelukkig was.



De spelers zijn zich daarvan bewust, luidde het. Eerder had flankaanvaller Alireza Jahanbakhsh al geopperd dat het team het volkslied niet zou meezingen.



Mogelijk dreigen er nu gevolgen voor de Iraanse spelers in hun thuisland. In Iran werd al gespeculeerd over schorsingen als de spelers zouden zwijgen tijdens het volkslied.