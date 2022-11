Engeland begint verschroeiend aan WK met 6-2-monsterzege tegen Iran

clock 90+14' tweede helft tweede helft, minuut 104 match afgelopen

clock 90+14' tweede helft, minuut 104. Einde. Na 13 minuten toegevoegde tijd klinkt het laatste fluitsignaal. Engeland maakt een droomstart op dit WK met een doelpuntenfestival tegen Iran. Het wint overtuigend met 6-2. . Einde Na 13 minuten toegevoegde tijd klinkt het laatste fluitsignaal. Engeland maakt een droomstart op dit WK met een doelpuntenfestival tegen Iran. Het wint overtuigend met 6-2.

clock 90+13' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 103 door Mehdi Taremi van Iran. 6, 2. penalty Engeland Iran einde 6 2

clock 90+13' tweede helft, minuut 103. Taremi maakt er 6-2 van. Taremi stuurt Pickford de verkeerde kant uit en mildert zo tot 6-2. Zijn tweede goal van de wedstrijd, maar veel koopt Iran er niet voor. . Taremi maakt er 6-2 van Taremi stuurt Pickford de verkeerde kant uit en mildert zo tot 6-2. Zijn tweede goal van de wedstrijd, maar veel koopt Iran er niet voor.

clock 90+11' Penalty voor Iran! We krijgen op de valreep zowaar nog een VAR-moment. Taremi wordt stevig aan zijn shirt getrokken door Stones. Na consultatie van de beelden legt ref Claus de bal op de stip. . tweede helft, minuut 101. var Penalty voor Iran! We krijgen op de valreep zowaar nog een VAR-moment. Taremi wordt stevig aan zijn shirt getrokken door Stones. Na consultatie van de beelden legt ref Claus de bal op de stip.

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Schot van Azmoun strandt op de lat. Schot van Azmoun strandt op de lat

clock 90+8' tweede helft, minuut 98. Azmoun mist onbegrijpelijk. Plots nog een huizenhoge kans voor Iran! Azmoun wordt alleen voor Pickford gebracht, maar zijn schot strandt op de lat. Wellicht zat Pickford er nog net bij, maar dit is toch een stevige misser van de invaller. . Azmoun mist onbegrijpelijk Plots nog een huizenhoge kans voor Iran! Azmoun wordt alleen voor Pickford gebracht, maar zijn schot strandt op de lat. Wellicht zat Pickford er nog net bij, maar dit is toch een stevige misser van de invaller.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. 10 minuten extra. Na de 14 extra minuten in de eerste helft, krijgt ook deze tweede helft een stevig verlengstuk van ruim 10 minuten. Toch compleet overbodig bij deze tussenstand. . 10 minuten extra Na de 14 extra minuten in de eerste helft, krijgt ook deze tweede helft een stevig verlengstuk van ruim 10 minuten. Toch compleet overbodig bij deze tussenstand.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Grealish kan er van dichtbij makkelijk 6-1 van maken. Grealish kan er van dichtbij makkelijk 6-1 van maken

clock 90' tweede helft, minuut 90. Grealish duwt Iran nog dieper in de ellende. Het wordt nog wat erger voor Iran. De invallers doen het weer voor Engeland. Wilson kan zich doorzetten op rechts, snijdt de zestien in en legt dan goed af voor Grealish. Die kan er van dichtbij makkelijk 6-1 van maken. . Grealish duwt Iran nog dieper in de ellende Het wordt nog wat erger voor Iran. De invallers doen het weer voor Engeland. Wilson kan zich doorzetten op rechts, snijdt de zestien in en legt dan goed af voor Grealish. Die kan er van dichtbij makkelijk 6-1 van maken.

clock 90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Jack Grealish van Engeland. 6, 1. goal Engeland Iran einde 6 1

clock 86' tweede helft, minuut 86.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Het is een sprekende overwinning voor de Engelsen, zonder dat ze zich al te veel hebben moeten vermoeien. Peter Vandenbempt. Het is een sprekende overwinning voor de Engelsen, zonder dat ze zich al te veel hebben moeten vermoeien. Peter Vandenbempt

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Iran, Sardar Azmoun erin, Ahmad Nourollahi eruit wissel substitution out Ahmad Nourollahi substitution in Sardar Azmoun

clock 77' tweede helft, minuut 77. Taremi wordt nog eens gelanceerd, dit keer met een lange bal. Hij probeert het in één tijd, maar zijn schot mist de goede richting. . Taremi wordt nog eens gelanceerd, dit keer met een lange bal. Hij probeert het in één tijd, maar zijn schot mist de goede richting.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Engeland, Callum Wilson erin, Harry Kane eruit wissel substitution out Harry Kane substitution in Callum Wilson

clock 72' tweede helft, minuut 72. Daar is Rashford: invallen en er 5-1 van maken. Daar is Rashford: invallen en er 5-1 van maken

clock 72' tweede helft, minuut 72. Marcus Rashford: invallen en scoren! Hij staat amper op het veld als vervanger van Saka of hij volgt al het voorbeeld van de dubbele doelpuntenmaker. Marcus Rashford maakt er 5-1 van. De invaller kapt verdediger Hosseini makkelijk uit in de zestien en maakt het netjes af. . Marcus Rashford: invallen en scoren! Hij staat amper op het veld als vervanger van Saka of hij volgt al het voorbeeld van de dubbele doelpuntenmaker. Marcus Rashford maakt er 5-1 van. De invaller kapt verdediger Hosseini makkelijk uit in de zestien en maakt het netjes af.

clock 71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Marcus Rashford van Engeland. 5, 1. goal Engeland Iran einde 5 1

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Engeland, Jack Grealish erin, Raheem Sterling eruit wissel substitution out Raheem Sterling substitution in Jack Grealish

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Engeland, Phil Foden erin, Mason Mount eruit wissel substitution out Mason Mount substitution in Phil Foden

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Engeland, Marcus Rashford erin, Bukayo Saka eruit wissel substitution out Bukayo Saka substitution in Marcus Rashford

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Engeland, Eric Dier erin, Harry Maguire eruit wissel substitution out Harry Maguire substitution in Eric Dier

clock 67' tweede helft, minuut 67. Maguire groggy naar de kant. Maguire liet zich zojuist aftroeven bij de goal van Taremi en gaat nu groggy zitten. Blijkbaar heeft hij een tik tegen zijn hoofd gekregen. Het is meteen einde wedstrijd voor de speler van Manchester United, hij wordt vervangen door Dier. . Maguire groggy naar de kant Maguire liet zich zojuist aftroeven bij de goal van Taremi en gaat nu groggy zitten. Blijkbaar heeft hij een tik tegen zijn hoofd gekregen. Het is meteen einde wedstrijd voor de speler van Manchester United, hij wordt vervangen door Dier.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Taremi knalt de bal via de lat onhoudbaar in doel: 4-1! Taremi knalt de bal via de lat onhoudbaar in doel: 4-1!

clock 65' tweede helft, minuut 65. Taremi geeft Iran weer hoop. Geen clean sheet voor Pickford! Iran ontbindt plots toch eens zijn duivels. Met een listig passje stuurt Gholizadeh Taremi weg in de zestien en de spits van FC Porto knalt de bal via de lat onhoudbaar in doel. . Taremi geeft Iran weer hoop Geen clean sheet voor Pickford! Iran ontbindt plots toch eens zijn duivels. Met een listig passje stuurt Gholizadeh Taremi weg in de zestien en de spits van FC Porto knalt de bal via de lat onhoudbaar in doel.

clock 65' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 65 door Mehdi Taremi van Iran. 4, 1. goal Engeland Iran einde 4 1

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Iran, Mehdi Torabi erin, Milad Mohammadi eruit wissel substitution out Milad Mohammadi substitution in Mehdi Torabi

clock 62' tweede helft, minuut 62. Saka plaatst de bal naast Hosseini in doel: 4-0! Saka plaatst de bal naast Hosseini in doel: 4-0!

clock 62' tweede helft, minuut 62. Saka doet er nog ééntje bij. Saka mag rustig dribbelen in de zestien, omzeilt de Iraanse defensie en plaatst de bal naast Hosseini in doel. De Engelse overmacht nog wat meer in de verf gezet. Het is een droomstart van dit WK voor Southgate en co. . Saka doet er nog ééntje bij Saka mag rustig dribbelen in de zestien, omzeilt de Iraanse defensie en plaatst de bal naast Hosseini in doel. De Engelse overmacht nog wat meer in de verf gezet. Het is een droomstart van dit WK voor Southgate en co.

clock 62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Bukayo Saka van Engeland. 4, 0. goal Engeland Iran einde 4 0

clock 61' tweede helft, minuut 61. Ezatolahi probeert toch nog wat kleur te geven aan deze eerste WK-wedstrijd van Iran. Hij haalt van ver uit, maar zijn schot gaat ook ver naast. . Ezatolahi probeert toch nog wat kleur te geven aan deze eerste WK-wedstrijd van Iran. Hij haalt van ver uit, maar zijn schot gaat ook ver naast.

clock 57' tweede helft, minuut 57. De tweede helft kabbelt een beetje voort, dat was te verwachten. Het WK duurt nog lang, de Engelsen willen niet te veel energie verbruiken. Peter Vandenbempt. De tweede helft kabbelt een beetje voort, dat was te verwachten. Het WK duurt nog lang, de Engelsen willen niet te veel energie verbruiken. Peter Vandenbempt

clock 51' tweede helft, minuut 51. Trippier mag de vrije trap na de overtreding op Kane voor zijn rekening nemen, maar plant de bal in de muur. Iran lijkt voorlopig niet in staat om een vuist te maken. . Trippier mag de vrije trap na de overtreding op Kane voor zijn rekening nemen, maar plant de bal in de muur. Iran lijkt voorlopig niet in staat om een vuist te maken.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Geel voor Pouraliganji. Pouraliganji haalt Kane onderuit en betaalt daarvoor de rekening met een gele kaart. Ook Kane deelt in de klappen, de aanvaller heeft verzorging nodig aan zijn enkel. . Geel voor Pouraliganji Pouraliganji haalt Kane onderuit en betaalt daarvoor de rekening met een gele kaart. Ook Kane deelt in de klappen, de aanvaller heeft verzorging nodig aan zijn enkel.

clock 48' Gele kaart voor Morteza Pouraliganji van Iran tijdens tweede helft, minuut 48 yellow card Morteza Pouraliganji Iran

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Drie wissels bij Iran voor de start van de tweede helft. Charleroi-speler Gholizadeh is samen met Kanaani en Ezatolahi in de ploeg gekomen. . 2e helft Drie wissels bij Iran voor de start van de tweede helft. Charleroi-speler Gholizadeh is samen met Kanaani en Ezatolahi in de ploeg gekomen.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 14:46 rust, 14 uur 46. Vervanging bij Iran, Saeid Ezatolahi erin, Ali Karimi eruit wissel substitution out Ali Karimi substitution in Saeid Ezatolahi

clock 14:46 rust, 14 uur 46. Vervanging bij Iran, Ali Gholizadeh erin, Alireza Jahanbakhsh eruit wissel substitution out Alireza Jahanbakhsh substitution in Ali Gholizadeh

clock 14:46 rust, 14 uur 46. Vervanging bij Iran, Hossein Kanaani erin, Rouzbeh Cheshmi eruit wissel substitution out Rouzbeh Cheshmi substitution in Hossein Kanaani

clock 45+15' eerste helft eerste helft, minuut 60 match afgelopen

clock 45+15' eerste helft, minuut 60. Rust. Na bijna een uur zet scheidsrechter Claus een punt achter de eerste helft. Engeland lijkt zijn schaapje nu al op het droge te hebben. Het leidt met 3-0 tegen Iran dankzij treffers van Bellingham, Saka en Sterling. . Rust Na bijna een uur zet scheidsrechter Claus een punt achter de eerste helft. Engeland lijkt zijn schaapje nu al op het droge te hebben. Het leidt met 3-0 tegen Iran dankzij treffers van Bellingham, Saka en Sterling.

clock 45+11' eerste helft, minuut 56. Jahanbakhsh kan zijn schot niet kaderen. Jahanbakhsh kan zijn schot niet kaderen

clock 45+11' eerste helft, minuut 56. Jahanbakhsh laat het liggen. Concentratieverlies achteraan bij Engeland en zo plots toch eens een kans voor Iran. Hajsafi dropt de bal, randje buitenspel, in de zestien. Daar heeft Jahanbakhsh tijd en ruimte, maar hij kan zijn schot niet kaderen. . Jahanbakhsh laat het liggen Concentratieverlies achteraan bij Engeland en zo plots toch eens een kans voor Iran. Hajsafi dropt de bal, randje buitenspel, in de zestien. Daar heeft Jahanbakhsh tijd en ruimte, maar hij kan zijn schot niet kaderen.

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Engeland haalt de voet nu toch even van het gaspedaal. Het team van Southgate heeft alles onder controle, Iran heeft een mirakel nodig. . Engeland haalt de voet nu toch even van het gaspedaal. Het team van Southgate heeft alles onder controle, Iran heeft een mirakel nodig.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. 14 minuten extra. De nieuwe regels worden meteen toegepast. De eerste helft kende vooral door de blessurebehandeling van Beiranvand flink wat oponthoud. Er komen ruim 14 minuten bij. . 14 minuten extra De nieuwe regels worden meteen toegepast. De eerste helft kende vooral door de blessurebehandeling van Beiranvand flink wat oponthoud. Er komen ruim 14 minuten bij.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Sterling maakt er met een fijnzinnig tikje 3-0 van. Sterling maakt er met een fijnzinnig tikje 3-0 van

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Engeland dendert voort! Iran wordt plots op enkele minuten op een hoopje gespeeld. Bellingham stuurt Kane weg en die brengt de bal goed voor doel. Sterling maakt er met een fijnzinnig tikje 3-0 van. Iran lijkt nu al uitgeteld. . Engeland dendert voort! Iran wordt plots op enkele minuten op een hoopje gespeeld. Bellingham stuurt Kane weg en die brengt de bal goed voor doel. Sterling maakt er met een fijnzinnig tikje 3-0 van. Iran lijkt nu al uitgeteld.

clock 45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Raheem Sterling van Engeland. 3, 0. goal Engeland Iran einde 3 0

clock 44' eerste helft, minuut 44. Saka maakt er 2-0 van! Kort voor de rust slaat Engeland opnieuw toe! Maguire kopt de bal op een hoekschop terug tot bij Saka en die haalt in één tijd enig mooi uit. Hosseini is kansloos tegen de bijzonder knappe uithaal. Bij Iran is er protest, omdat Maguire leunde op Cheshmi, maar krijgt nul op het rekest. . Saka maakt er 2-0 van! Kort voor de rust slaat Engeland opnieuw toe! Maguire kopt de bal op een hoekschop terug tot bij Saka en die haalt in één tijd enig mooi uit. Hosseini is kansloos tegen de bijzonder knappe uithaal. Bij Iran is er protest, omdat Maguire leunde op Cheshmi, maar krijgt nul op het rekest.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Saka haalt in één tijd enig mooi uit: 2-0! Saka haalt in één tijd enig mooi uit: 2-0!

clock 43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Bukayo Saka van Engeland. 2, 0. goal Engeland Iran einde 2 0

clock 38' Tweede tiener die WK-goal maakt voor Engeland. Stevige binnenkomer voor Jude Bellingham. De Dortmund-speler is 19 jaar en 145 dagen oud en daarmee de op twee na jongste speler die voor Engeland aan een WK mag starten. Michael Owen in 1998 (18 jaar 98 dagen oud) en Luke Shaw in 2014 (18 jaar en 347 dagen) gingen hem voor. Enkel Owen slaagde er net als Bellingham nu ook in om als tiener te scoren voor Engeland op een WK. . eerste helft, minuut 38. statistics Tweede tiener die WK-goal maakt voor Engeland Stevige binnenkomer voor Jude Bellingham. De Dortmund-speler is 19 jaar en 145 dagen oud en daarmee de op twee na jongste speler die voor Engeland aan een WK mag starten. Michael Owen in 1998 (18 jaar 98 dagen oud) en Luke Shaw in 2014 (18 jaar en 347 dagen) gingen hem voor. Enkel Owen slaagde er net als Bellingham nu ook in om als tiener te scoren voor Engeland op een WK.

clock 38' eerste helft, minuut 38.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Bellingham kopt de bal perfect buiten het bereik van Hosseini: 1-0! Bellingham kopt de bal perfect buiten het bereik van Hosseini: 1-0!

clock 35' eerste helft, minuut 35. Bellingham doet het wel! Daarnet was het net niet, nu is het wél raak voor Engeland. Op een uitstekende voorzet van Shaw kopt Bellingham de bal perfect buiten het bereik van Hosseini. Zijn eerste goal voor Engeland en een heel belangrijke. . Bellingham doet het wel! Daarnet was het net niet, nu is het wél raak voor Engeland. Op een uitstekende voorzet van Shaw kopt Bellingham de bal perfect buiten het bereik van Hosseini. Zijn eerste goal voor Engeland en een heel belangrijke.

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Jude Bellingham van Engeland. 1, 0. goal Engeland Iran einde 1 0

clock 33' eerste helft, minuut 33. Maguire ziet zijn kopbal op de lat stranden. Maguire ziet zijn kopbal op de lat stranden

clock 32' Maguire tegen de lat! Engeland komt op een hoekschop bijzonder dicht bij de openingsgoal. Maguire troeft Cheshmi af, maar ziet zijn kopbal op de lat stranden. Iran komt hier erg goed weg. . eerste helft, minuut 32. shot on goalpost Maguire tegen de lat! Engeland komt op een hoekschop bijzonder dicht bij de openingsgoal. Maguire troeft Cheshmi af, maar ziet zijn kopbal op de lat stranden. Iran komt hier erg goed weg.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Aan de eerste paal mikt Mount in één tijd naast. Aan de eerste paal mikt Mount in één tijd naast.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Mount besluit nipt naast. We hebben er bijna een halfuur op moeten wachten, maar daar is dan toch de eerste noemenswaardige kans. Sterling lanceert Saka op rechts en die brengt de bal laag voor doel. Aan de eerste paal mikt Mount in één tijd naast. . Mount besluit nipt naast We hebben er bijna een halfuur op moeten wachten, maar daar is dan toch de eerste noemenswaardige kans. Sterling lanceert Saka op rechts en die brengt de bal laag voor doel. Aan de eerste paal mikt Mount in één tijd naast.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Flauw schot van Saka. Hosseini wordt een eerste keer op de proef gesteld. Hoewel, op de proef gesteld. Veel stelt het slappe schotje van Saka niet voor. Het is wel de eerste bal tussen de palen. . Flauw schot van Saka Hosseini wordt een eerste keer op de proef gesteld. Hoewel, op de proef gesteld. Veel stelt het slappe schotje van Saka niet voor. Het is wel de eerste bal tussen de palen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Voorlopig ontbreekt het Engeland toch aan ideeën. Peter Vandenbempt. Voorlopig ontbreekt het Engeland toch aan ideeën. Peter Vandenbempt

clock 25' Gele kaart voor Alireza Jahanbakhsh van Iran tijdens eerste helft, minuut 25 yellow card Alireza Jahanbakhsh Iran

clock 25' eerste helft, minuut 25. Geel voor Jahanbakhsh. Jahanbakhsh plant zijn voet op die van Shaw. De eerste gele kaart van de wedstrijd is het gevolg. . Geel voor Jahanbakhsh Jahanbakhsh plant zijn voet op die van Shaw. De eerste gele kaart van de wedstrijd is het gevolg.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Iran komt een eerste keer piepen met een vrije trap van Jahanbakhsh. De Feyenoord-speler levert evenwel een draak van een voorzet af. . Iran komt een eerste keer piepen met een vrije trap van Jahanbakhsh. De Feyenoord-speler levert evenwel een draak van een voorzet af.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Je zou kunnen zeggen dat de wedstrijd nu opnieuw begint, na bijna 20 minuten. Peter Vandenbempt. Je zou kunnen zeggen dat de wedstrijd nu opnieuw begint, na bijna 20 minuten. Peter Vandenbempt

clock 20' eerste helft, minuut 20. Beiranvand probeert het nog even na stevige botsing, maar moet toch van het veld. Beiranvand probeert het nog even na stevige botsing, maar moet toch van het veld

clock 20' eerste helft, minuut 20. Vervanging bij Iran, Hossein Hosseini erin, Alireza Beiranvand eruit wissel substitution out Alireza Beiranvand substitution in Hossein Hosseini

clock 19' eerste helft, minuut 19. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Beiranvand wordt nu op een draagbaar van het veld geholpen. Hossein Hosseini is zijn vervanger. We kunnen eindelijk weer voetballen. . Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Beiranvand wordt nu op een draagbaar van het veld geholpen. Hossein Hosseini is zijn vervanger. We kunnen eindelijk weer voetballen.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Dan toch exit voor Beiranvand. Na een onderbreking van ruim vijf minuten voetballen we weer, maar het is van korte duur. Beiranvand geeft nu toch aan dat een wissel noodzakelijk is en gaat weer liggen. Toch een beetje een klucht, dit had allemaal sneller gekund. . Dan toch exit voor Beiranvand Na een onderbreking van ruim vijf minuten voetballen we weer, maar het is van korte duur. Beiranvand geeft nu toch aan dat een wissel noodzakelijk is en gaat weer liggen. Toch een beetje een klucht, dit had allemaal sneller gekund.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Beiranvand gaat het toch nog proberen. Beiranvand blijft dan toch staan. De doelman wil van geen wijken weten, terwijl Hossein Hosseini al klaar stond om zijn plaats in doel in te nemen. Hij mag dus voorlopig weer plaatsnemen op de bank. . Beiranvand gaat het toch nog proberen Beiranvand blijft dan toch staan. De doelman wil van geen wijken weten, terwijl Hossein Hosseini al klaar stond om zijn plaats in doel in te nemen. Hij mag dus voorlopig weer plaatsnemen op de bank.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Er wordt aangegeven dat Beiranvand gewisseld moet worden. Het zou kunnen dat zijn WK na 10 minuten al voorbij is. Peter Vandenbempt. Er wordt aangegeven dat Beiranvand gewisseld moet worden. Het zou kunnen dat zijn WK na 10 minuten al voorbij is. Peter Vandenbempt

clock 11' eerste helft, minuut 11. Einde wedstrijd voor Beiranvand? Het ziet er niet goed uit voor Beiranvand. Hij ligt nog steeds uitgeteld op de grasmat, terwijl hij verzorgd wordt aan zijn neus. Zit zijn wedstrijd er nu al op? . Einde wedstrijd voor Beiranvand? Het ziet er niet goed uit voor Beiranvand. Hij ligt nog steeds uitgeteld op de grasmat, terwijl hij verzorgd wordt aan zijn neus. Zit zijn wedstrijd er nu al op?

clock 9' Stevige botsing. Beiranvand kan nog net een gevaarlijke voorzet van Kane beroeren en komt dan hard in botsing met zijn ploegmaat Hosseini. Ze knallen met hun gezichten tegen elkaar. Maguire besluit vervolgens in het zijnet. Hosseini krabbelt snel weer overeind, Beiranvand heeft verzorging nodig. . eerste helft, minuut 9. injury Stevige botsing Beiranvand kan nog net een gevaarlijke voorzet van Kane beroeren en komt dan hard in botsing met zijn ploegmaat Hosseini. Ze knallen met hun gezichten tegen elkaar. Maguire besluit vervolgens in het zijnet. Hosseini krabbelt snel weer overeind, Beiranvand heeft verzorging nodig.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Dit is toch een penalty? We voetballen gewoon voort. Maguire begrijpt er niks van en hij heeft gelijk. Peter Vandenbempt . Dit is toch een penalty? We voetballen gewoon voort. Maguire begrijpt er niks van en hij heeft gelijk. Peter Vandenbempt

clock 4' eerste helft, minuut 4. Maguire en Stones worden stevig vastgehouden en onderuit getrokken: geen strafschop. Maguire en Stones worden stevig vastgehouden en onderuit getrokken: geen strafschop

clock 3' eerste helft, minuut 3. Engeland krijgt geen penalty. De eerste corner is al na twee minuten voor Engeland en levert meteen commotie op. Maguire en Stones worden stevig vastgehouden en onderuit getrokken. Engeland claimt een penalty, scheidsrechter Claus én de VAR grijpen niet in. . Engeland krijgt geen penalty De eerste corner is al na twee minuten voor Engeland en levert meteen commotie op. Maguire en Stones worden stevig vastgehouden en onderuit getrokken. Engeland claimt een penalty, scheidsrechter Claus én de VAR grijpen niet in.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Iran zakt meteen ver terug en laat het initiatief aan Engeland. De toon lijkt al gezet. . Iran zakt meteen ver terug en laat het initiatief aan Engeland. De toon lijkt al gezet.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 14:01 eerste helft, 14 uur 01. Aftrap. Iran trapt de tweede WK-dag op gang. Kan het voor een verrassing zorgen of neemt Engeland de eerste horde? . Aftrap Iran trapt de tweede WK-dag op gang. Kan het voor een verrassing zorgen of neemt Engeland de eerste horde?

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. Iran dient zich aan als een moeilijk te bespelen ploeg, een gevaarlijke klant voor Engeland. Peter Vandenbempt. Iran dient zich aan als een moeilijk te bespelen ploeg, een gevaarlijke klant voor Engeland Peter Vandenbempt

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. Iran zingt volkslied niet mee. Iran zingt volkslied niet mee

clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Stil protest van Iraanse spelers. Geen God Save the Queen meer, maar God Save the King. De Engelse spelers en supporters zingen het uit volle borst mee. Groot contrast bij Iran, waar de spelers de lippen stijf op elkaar houden uit stil protest voor de wantoestanden in hun land. . Stil protest van Iraanse spelers Geen God Save the Queen meer, maar God Save the King. De Engelse spelers en supporters zingen het uit volle borst mee. Groot contrast bij Iran, waar de spelers de lippen stijf op elkaar houden uit stil protest voor de wantoestanden in hun land.

clock 13:49 vooraf, 13 uur 49. Iran staat voor de zesde keer op het WK, maar slaagde er nog nooit in om de eerste ronde te overleven. Meer zelfs, het kon nog geen enkele keer meer dan 2 keer scoren tijdens de groepsfase. . Iran staat voor de zesde keer op het WK, maar slaagde er nog nooit in om de eerste ronde te overleven. Meer zelfs, het kon nog geen enkele keer meer dan 2 keer scoren tijdens de groepsfase.

clock 13:47 vooraf, 13 uur 47. Moet Lineker vrezen voor zijn record? Kane kan niet alleen Rooney voorbijsteken als topschutter aller tijden in het Engelse shirt, hij kan ook een record afsnoepen van Gary Lineker. Die is met 10 goals de WK-topschutter aller tijden voor Engeland. Kane zit aan 6 WK-treffers. . Moet Lineker vrezen voor zijn record? Kane kan niet alleen Rooney voorbijsteken als topschutter aller tijden in het Engelse shirt, hij kan ook een record afsnoepen van Gary Lineker. Die is met 10 goals de WK-topschutter aller tijden voor Engeland. Kane zit aan 6 WK-treffers.

clock 13:45 Geen One Love-armband bij de Engelse spelers, wél bij BBC-presentatrice en ex-profvoetbalster Alex Scott. vooraf, 13 uur 45. Geen One Love-armband bij de Engelse spelers, wél bij BBC-presentatrice en ex-profvoetbalster Alex Scott.

clock 13:42 vooraf, 13 uur 42. Ik geloof dat Engeland ver kan komen, misschien wel tot in de halve finales. Tom Saintfiet, bondscoach Gambia. Ik geloof dat Engeland ver kan komen, misschien wel tot in de halve finales. Tom Saintfiet, bondscoach Gambia

clock 13:40 vooraf, 13 uur 40. Kane kan Rooney onttronen. Met 53 goals is Wayne Rooney nog steeds de topschutter aller tijden bij Engeland, maar de kans is groot dat hij die titel op dit WK kwijtspeelt. Bij Harry Kane staat de teller intussen al op 51 stuks. Op het vorige WK in Rusland trof Kane 6 keer raak en daarmee werd hij ook topschutter van het toernooi. Doet hij even goed in Qatar? . Kane kan Rooney onttronen Met 53 goals is Wayne Rooney nog steeds de topschutter aller tijden bij Engeland, maar de kans is groot dat hij die titel op dit WK kwijtspeelt. Bij Harry Kane staat de teller intussen al op 51 stuks. Op het vorige WK in Rusland trof Kane 6 keer raak en daarmee werd hij ook topschutter van het toernooi. Doet hij even goed in Qatar?

clock 13:28 vooraf, 13 uur 28. Zet Engeland opmars voort? Sinds Gareth Southgate in 2016 aantrad als bondscoach van de Three Lions spreekt Engeland weer een aardig woordje mee op het internationale toneel. Op het vorige WK strandde het pas in de halve finales tegen Kroatië en op het voorbije EK haalde Engeland zelfs de finale. Daarin kraakte het pas tijdens de strafschoppenreeks tegen Italië. Engeland is het enige Europese team dat zowel op het laatste WK als EK minstens de halve finales bereikte. . Zet Engeland opmars voort? Sinds Gareth Southgate in 2016 aantrad als bondscoach van de Three Lions spreekt Engeland weer een aardig woordje mee op het internationale toneel. Op het vorige WK strandde het pas in de halve finales tegen Kroatië en op het voorbije EK haalde Engeland zelfs de finale. Daarin kraakte het pas tijdens de strafschoppenreeks tegen Italië.



Engeland is het enige Europese team dat zowel op het laatste WK als EK minstens de halve finales bereikte.

clock 13:15 vooraf, 13 uur 15.

clock 13:09 vooraf, 13 uur 09. Saka in de basis, Foden op de bank. Geen grote verrassingen in de basis van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Saka wordt beloond voor zijn sterke seizoensstart bij Arsenal en mag aan zijn allereerste WK-interland beginnen. Minder goed nieuws voor Foden, de City-speler start op de bank. Maguire behoudt ondanks matige prestaties met Manchester United het vertrouwen, Walker en Maddison zijn zoals verwacht niet fit genoeg om te starten. . Saka in de basis, Foden op de bank Geen grote verrassingen in de basis van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Saka wordt beloond voor zijn sterke seizoensstart bij Arsenal en mag aan zijn allereerste WK-interland beginnen. Minder goed nieuws voor Foden, de City-speler start op de bank. Maguire behoudt ondanks matige prestaties met Manchester United het vertrouwen, Walker en Maddison zijn zoals verwacht niet fit genoeg om te starten.

clock 13:06 vooraf, 13 uur 06.

clock 10:23 vooraf, 10 uur 23. Queiroz kiest voor organisatie en discipline in verdediging. Pas daarna gaan ze aanvallen. Eddy Demarez. Queiroz kiest voor organisatie en discipline in verdediging. Pas daarna gaan ze aanvallen. Eddy Demarez

clock 10:21 vooraf, 10 uur 21. WK voetbal 2022 "Bondscoach die 2 keer uitgeschakeld is voor WK" moet Iran overeind houden tegen Engeland

clock 10:20 vooraf, 10 uur 20. Het doel van bondscoach Gareth Southgate was niet om top te zijn in 2018, maar hier in Qatar. Heel wat spelers zijn nu op hun top. De Engelsen gaan vol voor de wereldtitel. Peter Vandenbempt. Het doel van bondscoach Gareth Southgate was niet om top te zijn in 2018, maar hier in Qatar. Heel wat spelers zijn nu op hun top. De Engelsen gaan vol voor de wereldtitel. Peter Vandenbempt

clock 21-11-2022 21-11-2022.

clock 18:24 vooraf, 18 uur 24. Engelsen zullen knielen voor de aftrap. De Engelsen zullen maandag voor de match tegen Iran opnieuw knielen voor de aftrap. "We hebben het in groep besproken en vinden dat we het moeten doen", zegt bondscoach Gareth Southgate. "Dat is waar we als team voor staan. Dit is het grootste podium." Het knielen voor de aftrap was ontstaan ten tijde van de Black Lives Matter-protesten. Tegenwoordig is het een symbool geworden voor de verdrukking van alle minderheden, zoals ook de uitgebuite arbeiders in Qatar. . Engelsen zullen knielen voor de aftrap De Engelsen zullen maandag voor de match tegen Iran opnieuw knielen voor de aftrap. "We hebben het in groep besproken en vinden dat we het moeten doen", zegt bondscoach Gareth Southgate. "Dat is waar we als team voor staan. Dit is het grootste podium."



Het knielen voor de aftrap was ontstaan ten tijde van de Black Lives Matter-protesten. Tegenwoordig is het een symbool geworden voor de verdrukking van alle minderheden, zoals ook de uitgebuite arbeiders in Qatar.

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. Het is duidelijk dat er iets mis is in ons land, de mensen zijn niet gelukkig. Ik hoop dat de leefomstandigheden veranderen zoals de mensen dat ook verwachten. Ehsan Hajsafi over de protesten in Iran. Het is duidelijk dat er iets mis is in ons land, de mensen zijn niet gelukkig. Ik hoop dat de leefomstandigheden veranderen zoals de mensen dat ook verwachten. Ehsan Hajsafi over de protesten in Iran

clock 18:19 vooraf, 18 uur 19. Ehsan Hajsafi

clock 18:19 - Vooraf Vooraf, 18 uur 19

clock Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Harry Kane Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Harry Kane

clock Opstelling Iran. Alireza Beiranvand, Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Milad Mohammadi, Alireza Jahanbakhsh, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Ehsan Hajsafi, Mehdi Taremi Opstelling Iran Alireza Beiranvand, Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Milad Mohammadi, Alireza Jahanbakhsh, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Ehsan Hajsafi, Mehdi Taremi