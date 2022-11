Sprookje van Raymond van Barneveld op Grand Slam of Darts eindigt in halve finale

Raymond van Barneveld heeft er een droomweek opzitten in Wolverhampton. De vijfvoudige wereldkampioen schitterde voor het eerst sinds zijn comeback vorig jaar nog eens in een majortoernooi en stootte na een stunt tegen Gerwyn Price door tot in de halve finale.

Daarin kwam hij uit tegen Michael Smith, de nummer vier van de wereld. Smith ging uitstekend van start en liep al snel 5-0 uit, maar net zoals in de kwartfinale tegen Price knokte "Barney" zich terug. Tot 12-13 bleven beide spelers "on throw", tot Smith een break afdwong. Die kon Van Barneveld niet meer ongedaan maken.

Smith won uiteindelijk met 12-16 en trok ook later in de finale tegen Nathan Aspinall aan het langste eind. Voor de Engelsman is het zijn eerste majorzege, na acht verloren finales.