De vloek is doorbroken: Michael Smith wint met de Grand Slam eindelijk zijn eerste major

Een beeld dat boekdelen sprak. Na de WK-finale begin dit jaar stond een verslagen Michael Smith met tranen op het podium. Verloren, weeral. De Engelsman, al jaren een wereldtopper, greep toen voor de tweede keer in zijn carrière net naast de wereldtitel en voor de zoveelste keer naast die felbegeerde eerste major.

Vorige maand trok Smith ook in de EK-finale nog eens aan het kortste eind. Je zou voor minder moedeloos worden, maar "Bully Boy" liet zijn hoofd niet hangen. Op de prestigieuze Grand Slam of Darts in Wolverhampton toonde de Engelsman deze week opnieuw zijn hoogvorm.

Smith baande zich een weg naar de finale - hij klopte onderweg ook de herrezen Raymond van Barneveld - en daarin moest hij het opnemen tegen Nathan Aspinall. Smith begon voortvarend en ging meteen door de worp van zijn tegenstander, de toon was gezet.

De 32-jarige Smith schudde zijn finaledemonen van zich af en met dominant darts blies hij vervolgens Aspinall van het podium. Op tops, zijn favoriete dubbel, klaarde hij bij 15-5 de klus.

De ontlading was enorm bij Smith, die in euforie over het podium rolde. Hij houdt 150.000 pond over aan zijn zege en trekt volgende maand als een van de topfavorieten naar Ally Pally voor het wereldkampioenschap.