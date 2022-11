Lotte Kopecky na grand cru-2022: "Sportvrouw van het Jaar zou mooi zijn"

Met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen en ook nog Europese - en wereldtitels op de baan is 2022 een fenomenaal wielerjaar geworden voor Lotte Kopecky. De beste Belgische wielrenster van het moment domineert ook in Gent na een korte vakantie "die welkom was".

Hoe kan Kopecky in 2023 nog beter doen? "Die vraag stel ik mezelf ook", is ze nuchter. "Mijn resultaten motiveren enorm hard, maar ik weet dat het moeilijk wordt om die te evenaren."

Ook een keuze tussen de baan en de weg dringt zich niet op. "Ik zou niet weten waarom ik zou moeten kiezen. Voorlopig gaat de combinatie prima, dat heeft afgelopen seizoen getoond."

Kopecky is ondertussen een boegbeeld van het Belgische wielrennen geworden. "Dat brengt wel wat druk met zich mee, maar ik probeer er ook van te genieten. Ik merk dat er heel veel jonge kinderen de fiets op stappen en naar me opkijken. Ik ga blijven proberen om een goed voorbeeld te zijn."