Stijn Steels over toekomst na val: "Ik zal niet gefrustreerd zijn als het straks stopt"

"Al bij al stel ik het redelijk goed", opent Stijn Steels vanop zijn bed in het ziekenhuis het gesprek.

Het zet meteen de toon van de babbel: Steels is niet het type dat zit te janken na de pech van gisteren.

Bij een aflossing van enkele collega's kon hij geen kant meer op. "Ik was niet echt in paniek, want ik kon mijn voeten en hoofd bewegen, maar ik kon mijn lichaam niet heffen van de grond. Ik kon gewoon niet weg."

"Dat was frustrerend. De steun van het publiek deed superveel deugd, maar op zo'n manier weggedragen worden van de piste is moeilijk voor een renner. Het was een ambetant gevoel."

"Ik had keihard gewerkt voor deze zesdaagse, want de kans was groot dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Mijn conditie was goed en met Silvan Dillier wilde ik verrassen."

"Maar als je dan op de grond ligt, dan besef je dat de kans bestaat dat het gedaan is op een draagberrie. En zo stop je niet graag."