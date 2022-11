Gebroken ribben en wervels voor Stijn Steels na valpartij op piste in Gent

Het was, zoals wel vaker, een hectische eerste dag gisteren op de Zesdaagse in Gent. Stijn Steels werd het grootste slachtoffer van die hectiek. Hij kwam tijdens de ploegkoers zwaar ten val. De onfortuinlijke Steels kon een gemiste aflossing bij een ander koppel niet ontwijken.

Het was een zware smak, maar de renner was wel bij bewustzijn toen hij op een draagbaar werd afgevoerd. Hij stuurde later zelf ook al een tweet vanuit het ziekenhuis met geruststellend nieuws: "ik kan tenen en voeten vlot bewegen, maar mijn rug zit muurvast".

Nu komt zijn ploeg, vooralsnog is dat Quick Step-Alpha Vinyl, met een update. Steels heeft een longkneuzing, drie gebroken ribben en twee gebroken wervels overgehouden aan de val.

Niet min, maar de breuken zouden wel stabiel zijn waardoor er geen operatie nodig is.

"De scans brachten geen goed nieuws", schreef hij zelf nog op Twitter. "Met pijn in het hart en in de rest van mijn lichaam moet ik opgeven in de Zesdaagse." Hij bedankte ook iedereen voor de steun en "alles komt goed", bleef de renner positief.