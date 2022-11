Arsenal-coach Mikel Arteta: "Hopelijk doorbreekt het WK voetbal onze goeie flow niet"

Met 12 overwinningen in 14 wedstrijden en slechts één nederlaag oogt het rapport van Arsenal bij de WK-break bijzonder fraai. Na de verrassende nederlaag van Manchester City tellen de Gunners nu al 5 punten voorsprong op de eerste achtervolger.

Dat het WK voetbal nu pal in het seizoen valt, komt voor ploeg in vorm Arsenal misschien wel ongelegen. Pas op 26 december trekt de Premier League zich opnieuw op gang.

"Ik wens mijn spelers die naar Qatar gaan het beste. Ik hoop dat ze zich verzorgen en ik hoop ook dat ze ervan genieten, want er is niks mooiers dan voor je land te mogen voetballen", sprak Arsenal-coach Mikel Arteta zaterdag na de 0-2-overwinning bij Wolverhampton.

"Ik hoop dat het WK onze positieve flow niet zal doorbreken. Als het zo goed draait, wil je graag blijven spelen, maar dat is nu helaas onmogelijk. Wanneer iedereen terug is van het WK zullen we de balans opmaken en dan zien we wel."

"Het is geweldig waar we nu staan en we genieten van dat moment. We hebben nu een lange pauze om de zaken op een rijtje te zetten. Die tijd moeten we zo goed mogelijk proberen te gebruiken. We moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de periode na het WK."

De eerste opdracht na de Wereldbeker voor Arsenal is de thuismatch tegen stadsgenoot West Ham op tweede Kerstdag.