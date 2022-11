Is het Derwael-element gedevalueerd? "Klopt niet, het wordt vanaf nu strenger beoordeeld".

Nina Derwael heeft met een bronzen medaille op het WK in Liverpool haar aanloop naar de Spelen in Parijs in 2024 goed ingezet. Maar moet ze aan haar oefening sleutelen en het Derwael-element schrappen?

"In 2015 heeft ze het Derwael-element gecreëerd", vertelt Inge Van Meensel. "In 2017 is het erkend. Intussen heeft ze een tweede element ontworpen, dat in de "Code of Points" van de internationale federatie (FIG) staat, die elk olympiade verandert."

De "Code of Points" of puntencode is een regelboek dat het scoresysteem voor elk competitieniveau in de gymnastiek definieert.



"In januari is die veranderd, omdat de Olympische Spelen met een jaar zijn uitgesteld", vertelt Van Meensel verder.

"Het Derwael-element wordt nu strenger beoordeeld dan de vorige jaren. Nina heeft haar eigen element jaren op een bepaalde manier gedaan. Nu verwacht de FIG plots dat ze haar draai volledig afmaakt."

"Dat lukt haar niet, want daarvoor heeft ze een andere techniek nodig. Ze weet wat de FIG bedoelt, maar dat komt er nog niet uit in wedstrijden."