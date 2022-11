BEKIJK: Herbeleef de toestelfinales op het WK turnen, inclusief een verrassing aan de rekstok

clock 17:48 17 uur 48. Zou slingert zich naar goud. Zou slingert zich naar goud

clock 17:27 17 uur 27. Zou pakt voor 3e keer goud aan de rekstok. Zou Jingyuan heeft in Liverpool voor de derde keer de wereldtitel aan de rekstok gewonnen. De Chinees behaalde een uitzonderlijke score van 16.166 punten en versloeg daarmee opnieuw zijn runner-up van de Olympische Spelen in Tokio, de Duitser Lukas Dauser (15.500 punten). De bronzen medaille ging naar Carlos Yulo uit de Filipijnen, die daarjuist al de zilveren medaille op de sprong had gewonnen.

clock 16:13 16 uur 13. Hazuki Watanabe is de primus op de balk.

clock 16:12 16 uur 12. Japan balkt van vertrouwen. Hazuki Watanabe is de primus op de balk. De Japanse haalde 13.600 punten en versloeg daar de Canadese Elsabeth Black (13.566) en haar landgenote Shoko Miyata (13.533) mee. De kersverse wereldkampioene allround, de Braziliaanse Rebeca Andrade, viel en pakte de achtste en laatste plaats van de finale.

clock 15:30 15 uur 30. Goud voor Artur Davtyan.

clock 15:29 15 uur 29. Artur Davtyan springt naar goud. De kop is eraf. Dankzij twee bijna perfecte sprongen pakt de Armeniër Artur Davtyan de gouden medaille op sprong. In Liverpool scoorde hij 15.050 punten. De Armeniër onttroonde daarmee de regerend wereldkampioen, Carlos Yulo (14.950 punten). De Oekraïner Igor Radivilov won de bronzen medaille (14.733 punten).



clock 14:30 14 uur 30. LIVESTREAM. Het WK turnen in Liverpool nadert zijn einde. Op de slotdag van het kampioenschap staat de balk en de grondoefening bij de vrouwen, en de brug, sprong en rekstok bij de mannen op het programma. Volg de ontknoping vanaf nu op Canvas of met een livestream in onze website/app.