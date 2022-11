Luka Van den Keybus wordt na foutje op het paard 20e op WK: "Gegokt, maar verloren"

Ook in Liverpool opnieuw. Van den Keybus viel door een hapering van het toestel. "Een foutje maken bij zo'n oefening hoort er nu eenmaal bij in onze sport."

Maar dan kwam het paard met bogen, veelal een struikelblok voor onze landgenoot. "Het paard is altijd al mijn grootste vijand geweest", vertelde Van den Keybus.

Onze landgenoot was gisteren ook trouw aan zijn woord in de finale. Van den Keybus verbaasde door na 4 van de 6 onderdelen nog op plek 8 te staan. Hij was op dat moment nog niet buiten de top 10 gevallen.

Luka Van den Keybus was naar Liverpool gekomen om te "knallen" in de allroundcompetitie.

De strategie was nochtans om minder risico te nemen

Van den Keybus had nochtans gekozen om de moeilijkheid aan zijn gevreesde toestel wat naar beneden te brengen. "Het was inderdaad onze strategie om minder risico's te nemen. We hebben gegokt, maar verloren."

"Het is spijtig dat dat meteen voor een mindere totaalscore zorgt."





Van den Keybus tuimelde zo naar de 20e plaats in het klassement. "Jammer, maar eigenlijk is 20e van de wereld zo slecht nog niet, hé. De wereldtop was hier aanwezig."



"De Japanners bijvoorbeeld, dat zijn mafketels. Als ik hen dan aan het werk zie, kan ik wel genieten van het moment. Ik sluit dit WK positief af."