Yves Lampaert verlengt contract bij Quick Step-Alpha Vinyl tot eind 2025

Lampaert vertoeft al sinds 2015 bij de ploeg van Patrick Lefevere en zal ook volgend jaar nog in het shirt blinken van Soudal-Quick Step. Hij tekende bij tot 2025, goed voor een decennium bij The Wolfpack.

De 31-jarige Lampaert wordt beloond voor een ijzersterk 2022, waarin hij de openingstijdrit in de Ronde van Frankrijk won en als eerste de gele trui mocht aantrekken.

"Ik ben erg blij dat ik nog drie jaar bij deze ploeg kan blijven. Ik zie de ploeg als mijn familie en ben altijd erg trots op onze successen", zei Lampaert. "Ik hoop dat we de komende jaren nog veel successen mogen boeken. Ik wil Patrick bedanken voor zijn vertrouwen en wil dat graag terugbetalen."



Ook teambaas Patrick Lefevere is blij dat hij Lampaert aan boord kan houden. "Als we terug kijken naar afgelopen jaar, dan denken we aan Parijs-Roubaix en natuurlijk zijn gele trui in de Tour de France, maar het grotere plaatje is veel meer dan dat."

"Yves heeft enkele grote individuele overwinningen behaald, maar hij werkt ook hard voor anderen en is een belangrijk deel van onze ploeg. We zijn dan ook erg blij dat hij nog drie jaar bij onze ploeg rijdt."

Lampaert heeft 15 overwinningen geboekt voor de ploeg van Lefevere, met onder meer ritzeges in de Vuelta, de Ronde van Zwitserland, Dwars door Vlaanderen en de Classic Brugge De Panne. In 2018 werd hij Belgisch kampioen op de weg, in 2017 en 2021 pakte hij de nationale tijdrittitel.