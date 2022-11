PSG-coach zag groepswinst ultiem door vingers glippen: "Ik kon niet vatten wat er aan het gebeuren was"

PSG zag Champions League-groepswinst gisterenavond in de allerlaatste minuut van de wedstrijd tegen Juventus in rook opgaan. Door een 6-1 van rechtstreekse concurrent Benfica, nota bene. "Deze competitie tart alle verbeelding", vertelde PSG-coach Christophe Galtier na de wedstrijd. Het parcours van de Parijzenaars werd zo plotsklaps een pak lastiger.

"Mathematisch kan het nog" is een veelgebruikte dooddoener in voetbaljargon. Toch bewees Benfica gisterenavond dat het meer dan alleen een clichéterm is. PSG en Benfica stonden aan de vooravond van de laatste speeldag zij-aan-zij aan de leiding in groep H. Alleen hadden de Parijzenaars een doelpuntensaldo van +8, de Portugezen 'slechts" +4. Een overwinning tegen Juventus leek gisterenavond dus genoeg voor groepswinst voor de ploeg van Christophe Galtier. Na 70 minuten spelen, leek de pas ingevallen Nuno Mendes - met de 1-2 - die vereiste overwinning voor PSG ook te verzekeren.

Ik was steeds op de hoogte van wat er gebeurde in Haifa. Onwaarschijnlijk! Christophe Galtier, coach PSG

Maar ondertussen gebeurde het onwaarschijnlijke in Maccabi Haifa-Benfica: De Portugezen scoorden de 1-2, 1-3, 1-4 en 1-5.

"Ik was op de hoogte van alles wat er in Haifa gebeurde", vertelde PSG-coach Galtier achteraf. "Ik kreeg in de 90e minuut ook te horen dat het 5-1 was. Maar op dat moment stonden we nog steeds op de eerste plaats."

"Met nog twee of drie minuten te gaan, leek het zo toch gewoon binnen voor ons. Ik was ook niet meteen van plan om mijn ploeg dan nog aanvallend overhoop te gooien." "Toch wist ik: als Benfica nu nog scoort, hebben we een probleem."