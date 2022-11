Met een waanzinnige eindsprint springt Benfica nog naar de koppositie

Aangezien PSG in Turijn won, leek Benfica ondanks zijn beste groepsfase ooit - 14 punten, 2 eenheden meer dan 11 jaar geleden - tweede te eindigen.

Tot het zijn duivels ontbond in de laatste minuten.

De schuiver van Joao Mario in de 92e minuut was cruciaal in de eindafrekening.

PSG en Benfica waren een blauwdruk qua punten, head-to-head, gescoorde en geïncasseerde goals, maar op basis van het aantal gemaakte uitdoelpunten viel het dubbeltje toch nog de Portugese kant op.