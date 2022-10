Milan-trainer Pioli verwacht meer van De Ketelaere: "Bij Milan moet je elke dag beter doen dan je concurrent"

Pioli kreeg na de wedstrijd vragen over De Ketelaere en draaide in zijn antwoorden niet rond de pot, zonder De Ketelaere aan te vallen. "Charles heeft de kwaliteit om invloed te hebben op ons aanvalspel."

Milan nam zaterdag vlot de maat van Monza. Voor de rust had Brahim Diaz al twee keer gescoord. De huurling van Real speelde in de rug van Divock Origi een sterke partij en bevestigde daarmee dat zijn trainer gelijk had om hem de voorkeur te geven op Charles De Ketelaere.

"Hij moet meer doen. En dat weet hij zelf. Het is een proces dat tijd vraagt, maar hij wil slagen en dat telt."



"Bij een club als Milan moet je absoluut concurrentie aanvaarden en moet je elke dag beter doen dan je concurrent om de trainer te overtuigen."

Die concurrent, Diaz, kreeg lof van Pioli. "Als hij helemaal fit is, dan zie je dat tegenstanders moeite hebben om hem af te stoppen. Maar hij heeft gesukkeld met spiervermoeidheid."

Pioli zalfde ook. "Laat ons wel niet vergeten dat Diaz al drie jaar bij ons speelt. De Ketelaere is hier nog maar een paar maanden. Hij moet in zichzelf geloven om zijn volle potentieel te gebruiken. Hij is intelligent en weet hoe goed hij is, maar het is een proces en hij zal goede en slechte matchen spelen om er te geraken."

Wat zou Roberto Martinez denken van de situatie van de Ketelaere? Hij sprak voor de zomermercato over de risico's die een transfer inhouden enkele maanden voor het begin van het WK. Over exact een maand spelen de Rode Duivels hun eerste groepsmatch tegen Canada.