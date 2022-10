Stefano Pioli springt in de bres voor Charles De Ketelaere: "Hij is geen mysterie"

AC Milan viel door de mand tegen Chelsea, Charles De Ketelaere was in de Italiaanse media een van de vele gebuisden na de 3-0 tegen Londen.

"Hij legt een correct parcours af", verdedigde Stefano Pioli De Ketelaere aan de vooravond van de topper tegen Juventus.

"Wanneer iemand talentvol is en zich wil tonen, dan heeft hij een grote toekomst voor zich. En dan ben ik tevreden met wat hij toont."

"Ik herinner me nog Rafel Leao 3 jaar geleden en Sandro Tonali in zijn eerste jaar hier. Velen trokken toen ook hun kwaliteiten in twijfel."

"Charles is een talent dat tijd moet krijgen om zich aan te passen. Zo kan hij steeds meer bepalend worden. Neen, voor mij is hij geen mysterie."