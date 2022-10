Charleroi zet coach Edward Still op de keien na zwakke reeks

Het vertrek van Still werd zaterdagmiddag aangekondigd op de clubwebsite. De Henegouwers verloren onder de jonge coach al acht keer dit seizoen.

"De club bedankt Edward voor zijn werk gedurende de voorbije zestien maanden en zijn bijdrage aan het professionalisme en de structuur die op poten werd gezet binnen de club", klinkt het.

Still werd in mei 2021 aangesteld als hoofdcoach van de Carolo's. Hij leidde Charleroi vorig seizoen naar een zesde plaats in de reguliere competitie en deelname aan de Europe play-offs. Daarin finishten Still en co als derde.

Charleroi was de eerste job als hoofdcoach voor Still. De voorbije jaren timmerde hij aan de weg als assistent bij STVV, Club Brugge, Antwerp en het Chinese Shanghai Port.

De directie van Charleroi gaat nu op zoek naar een opvolger voor Still. Assistent en clubicoon Frank Defays neemt voorlopig ad-interim over. Volgende week zondag wacht voor Charleroi een thuiswedstrijd tegen Antwerp.



Still is al de vierde coach in de JPL die dit seizoen zijn boeltje mag pakken. Karim Belhocine was bij Kortrijk de eerste in het rijtje, daarna volgden nog Dominik Thalhammer bij Cercle Brugge en Danny Buijs bij KV Mechelen.