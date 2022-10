Voorzitter Bayat kop van Jut bij Charleroi: "Brutaal om zo aangepakt te worden door je eigen publiek"

"De laatste 10 jaar heb ik er alles aan gedaan om van Charleroi een club te maken die gerespecteerd wordt in België. Ik heb in 2012 een failliete club in handen gekregen."

"Het is het leven van een voorzitter. Als we winnen is het niet door mij, als we verliezen is het wel mijn schuld. Zelfs als we de club de mooiste jaren uit haar geschiedenis hebben geschonken."

"Jammer genoeg maakt dit deel uit van het beroep, andere clubleiders hebben het ook al meegemaakt. Het is wel de eerste keer in 10 jaar dat ik het op deze manier meemaak."

"De enige manier om de supporters weer tevreden te stellen is door resultaten te boeken. Ik denk niet dat het bestuur verdient wat het vanavond meemaakte."

"Maar we leven in een democratie en dus mogen de supporters hun kritiek uiten zoals ze willen en heb ik het recht om het onterecht te vinden."